Медведев: Финляндия, Норвегия и Польша усиливают военную активность вблизи РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об усилении военной активности вблизи российской границы со стороны Финляндии, Норвегии, Польши и стран Балтии. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Господин Медведев добавил, что недавно посетил российско-финскую границу, где помимо активных военных действий ведется строительство заградительных сооружений и стен. «Такая инфраструктура годится и для размещения воинских частей»,— подчеркнул зампред Совбеза.

По его словам, нельзя игнорировать тот факт, Финляндия — участник Североатлантического альянса. Это, убежден господин Медведев, предопределяет изменение военных подходов России к обустройству границы и к отражению «возможных недружественных актов».