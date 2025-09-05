Россельхознадзор: Россия не поставляла яйца в США

Россельхознадзор опроверг сообщения СМИ о поставках российских куриных яиц в США. В пресс-службе ведомства заявили «Интерфаксу», что никаких поставок яиц из России в США не осуществлялось.

В Россельхознадзоре также отметили отсутствие в России предприятий, аттестованных на экспорт в США этой продукции. Аттестованные и внесенные в систему «Цербер» поставщики обязаны проводить лабораторные исследования продукции на соответствие требованиям страны-импортера в аккредитованных лабораториях, пояснили в ведомстве. В их число входят лаборатории, подключенные к информационной системе «ВетИС». Это позволяет службе обладать наиболее полными данными о вывозимой из страны продукции животноводства.

Ранее несколько российских СМИ, в том числе «РИА Новости», сообщили, что в июле США впервые с 1992 года импортировали куриные яйца из России. Стоимость поставок, по данным агентства, составила $455 тыс.