США впервые с 1992 года импортировали куриные яйца из России

В июле США импортировали куриные яйца из России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статистической службы. Стоимость поставок составила $455 тыс., что стало первой подобной сделкой с начала 1992 года.

В тот же месяц США начали импортировать яйца из Саудовской Аравии. Всего в июле объем ввоза куриных яиц в США достиг $16,5 млн. Основными поставщиками стали Бразилия ($8,8 млн), Мексика ($3,9 млн) и Индия ($933 тыс.).

Рост импорта объясняется резким увеличением цен на яйца в США в начале года из-за эпидемии птичьего гриппа. Для стабилизации цен американские власти решили нарастить импорт. Несмотря на снижение цен в последние месяцы, в июле они оставались на 16,4% выше уровня, чем годом ранее.