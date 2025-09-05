Кир Стармер начал масштабные перестановки в кабинете министров

Сегодняшняя отставка заместителя премьер-министра Великобритании Анджелы Рэйнер повлекла за собой не только назначение нового вице-премьера, но и другие значительные перестановки. Как сообщает BBC, Кир Стармер назначил новым вице-премьером Дэвида Лэмми, который до этого момента был министром иностранных дел Великобритании. Кроме того, господин Лэмми возглавит Министерство юстиции.

Освободившееся место министра иностранных дел займет Иветт Купер, которая до этого была министром внутренних дел Великобритании. Вместо нее МВД возглавит Шабана Махмуд, которая освободит пост министра юстиции для Дэвида Лэмми. Кроме того, освобожден от должности министр по делам Шотландии Иэн Мюррей и вышла из правительства лидер Палаты общин Люси Пауэлл. Как отмечает BBC, назначение Шабаны Махмуд главой МВД — одно из важнейших назначений, явный сигнал того, что у правительства в приоритете решение проблем нелегальной миграции и беженцев. Госпожа Махмуд, отмечает BBC со ссылкой на источники в парламенте, считается сторонником жесткой линии в вопросах иммиграции. Глава Министерства финансов Рейчел Ривз сохранила свой пост.

Сегодня утром вице-премьер Великобритании Анджела Рэйнер подала в отставку на фоне разразившегося на днях скандала с неуплатой ею части налогов. Она также покинула пост министра жилищно-коммунального хозяйства и заместителя руководителя Лейбористской партии.

Алена Миклашевская