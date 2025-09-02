Арендатора бывшей кузницы на Чапаева обязали привести в порядок дом-памятник

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга по итогам проверки выявила нарушения в эксплуатации здания, являющегося памятником архитектуры. Арендатора обязали привести дом-памятник в надлежащее состояние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что объект культурного наследия федерального значения «Кузница», входящий в состав ансамбля «Казармы Гренадерского полка», расположенный на улице Чапаева, 26, лит. В, был передан по договору аренды коммерческой структуре. При этом компания не обеспечивала надлежащее содержание исторического объекта, находящегося в федеральной собственности.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по постановлению прокурора района привлек генерального директора организации к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ (использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания) и назначил наказание в виде предупреждения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что городская прокуратура потребовала от собственника восстановить историческую дачу Строгановых в Выборгском районе Петербурге.

Андрей Цедрик