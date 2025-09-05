«ВТК-транс» не смогла отменить возврат государству участка набережной в Воронеже

19 арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу ООО «ВТК-транс» и оставил в силе решение Арбитражного суда Воронежской области о возврате в публичную собственность участка № 1л на набережной Массалитинова в Воронеже. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

С иском об оспаривании договора аренды в марте этого года выступила прокуратура. Как установил суд, департамент имущественных и земельных отношений области без торгов предоставил в 2016 году коммерческой организации участок, разрешенный к использованию для проектирования и строительства лодочной станции. В 2020 году дополнительным соглашением был изменен арендатор.

В феврале 2021 года срок договора истек, но он не был расторгнут без оснований для продления. При этом арендатор получил разрешение на строительство лодочной станции только в июле 2024 года и работы не выполнил.

Юрий Голубь