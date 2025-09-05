Совет ЕС ввел санкции против главы УФСИН по Крыму за нарушения прав человека

Совет Евросоюза ввел санкции против главы Управления ФСИН по Республике Крым и Севастополю Вадима Булгакова и его заместителя Алексея Пикина. Рестрикции введены за «нарушения прав человека». Санкции предполагают запрет на въезд в Евросоюз, а также заморозку их средств.

По утверждению Совета ЕС, ООН и Европейский суд по правам человека «задокументировали массовые и систематические нарушения прав человека в крымских следственных изоляторах», а также случаи «жестокого обращения и отказа в медицинской помощи политзаключенным».