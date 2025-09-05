Рисунок Виктора Цоя выставлен на аукционе по стартовой ценой в 1,5 млн рублей

Аукционный дом «Первые имена» выставил рисунок советского рок-музыканта Виктора Цоя на аукционе «Русское искусство XVIII-XXI век. Живопись, графика, скульптура». Стартовая цена лота составила 1,5 млн руб., следует из карточки на сайте аукционного дома. При этом ожидаемая стоимость оценивается в 2,5-6 млн руб.

Рисунок датируют 1980-ми годами, названия у него нет. Размер лота составляет 41 на 57 см, работа выполнена на картоне. Ранее рисунок хранился в коллекции фотографа Сергея Борисова. Аукцион состоится 20 сентября.

Осенью 2024 года рисунок «квадратного человека» Виктора Цоя продали на аукционе современного искусства VLADEY. Лот ушел с молотка за рекордные 8 млн руб. В пресс-службе аукционного дома отметили, что лот установил мировой рекорд и превысил верхний эстимейт в пять раз.