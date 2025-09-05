Чем известна актриса Аглая Тарасова

5 сентября в аэропорту Домодедово задержали актрису Аглаю Тарасову, при ней обнаружили картридж для вейпа, наполненный маслом гашиша. Следствие предъявило ей обвинение в контрабанде наркотиков. Подробности биографии актрисы — в справке “Ъ”.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Аглая Тарасова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье актрисы Ксении Раппопорт и предпринимателя Виктора Тарасова. При рождении ей дали двойное имя — Дарья-Аглая. В детстве занималась балетом, посещала музыкальную и художественную школы. В 2008 году вместе с матерью появилась на красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля.

Училась на факультете политологии СПбГУ, а также на педагогическом факультете РГПУ им. Герцена, однако высшего образования не получила из-за занятости на съемках. Профильного актерского образования также не имеет.

Первый экранный опыт — роль в короткометражной новелле «Конфетки» цикла «9 Мая. Личное отношение» (2010). В 2012 году появилась в сериале «После школы», одну из главных ролей в нем играла Ксения Раппопорт. В 2014 году получила известность благодаря роли Софьи Калининой в сериале «Интерны».

Первая полнометражная картина — спортивная романтическая комедийная драма «Лед» режиссера Олега Трофима (2018). За роль фигуристки Нади Лапшиной госпожа Тарасова получила премию «Золотой орел» («Лучшая женская роль в кино»). Фильм имел и коммерческий успех — 1 млрд руб. за две недели проката. В дальнейшем актриса сыграла в его сиквелах — «Лед 2» и «Лед 3».

В 2020 году Аглая Тарасова появилась в комедийном сериале «Беспринципные», в том же году снялась в комедии «Марафон желаний». Один из продюсеров и прообраз главной героини фильма, блогер Елена Блиновская в марте 2025 года была приговорена к пяти годам за отмывание преступных доходов.

В марте 2021 года была оштрафована на 10 тыс. руб. за участие в несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В 2024 году Аглая Тарасова сыграла главную роль в фильме «Холоп 2», собравшем за две недели проката 3 млрд руб.

Не замужем. В 2014–2016 годах встречалась с актером Ильей Глинниковым, с которым снималась в сериале «Интерны», в 2016–2018 годах — с актером Милошем Биковичем («Лед», «Холоп 2»), в 2018–2022 годах — с американским режиссером Дарреном Аронофски.