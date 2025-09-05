Безработица в США в августе выросла до 4,3%

В августе уровень безработицы в США вновь вырос и составил 4,3%, и это самый высокий показатель с 2021 года. Число безработных в стране достигло 7,4 млн. Такие данные приводит в ежемесячном докладе Бюро трудовой статистики (BLS) Министерства труда США.

Как отмечают эксперты, и этот показатель, и данные о новых рабочих местах повышают вероятность того, что на ближайшем заседании в сентябре Федеральная резервная система США примет решение о снижении процентных ставок.

По данным доклада BLS, в августе в стране появилось всего 22 тыс. рабочих мест, это более чем в три раза меньше, чем прогнозировали аналитики. Прирост рабочих мест в таких отраслях, как частное образование и медицина (46 тыс.), отдых и гостиничный бизнес (28 тыс.), был компенсирован сокращением числа рабочих мест в сфере специализированных услуг коммерческим предприятиям (минус 17 тыс.), в госсекторе (минус 16 тыс.), производстве (минус 12 тыс.), оптовой торговле (минус 11,7 тыс.), строительстве (минус 7 тыс.) и т. д.

Кроме того, в BLS пересмотрели показатели по числу новых рабочих мест в июне и июле. Как оказалось, в июне экономика не добавила 14 тыс. новых мест, как указывалось ранее, а потеряла 13 тыс. Это первый такой случай с 2020 года.

Это был первый доклад BLS после смены руководителя ведомства. В середине августа по указанию президента США Дональда Трампа бюро возглавил экономист И Джей Энтони. Предыдущего руководителя ведомства господин Трамп обвинял в фальсификации данных трудовой статистики с целью очернить республиканцев и самого президента.

Алена Миклашевская