Трамп назначил новым главой Бюро статистики труда И Джей Энтони

Президент США Дональд Трамп назначил нового руководителя Бюро статистики труда (BLS) — им станет экономист И Джей Энтони. Об этом господин Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Наша экономика процветает, и И Джей обеспечит, чтобы публикуемые цифры были честными и точными. Я знаю, что И Джей Энтони справится с этой новой ролью на “отлично”»,— написал он.

Эй Джей Энтони является числится главным экономистом и научным сотрудником Центра федерального бюджета имени Гровера М. Германа при центре Heritage Foundation, сообщает Newsweek. Центр поддерживает политику свободного рынка, минимального госвмешательства, личных свобод, традиционных ценностей и сильной обороны.

Назначение последовало после отчета о занятости, из-за которого на прошлой неделе уволили бывшую главу BLS Эрику Макэнтарфер. Господин Трамп заявил, что данные, представленные госпожой Макэнтарфер, руководившей Бюро с 2024 года, были «сфабрикованы», чтобы очернить республиканцев и его самого.