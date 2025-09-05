В Свердловской области открылся индустриальный парк «Атом-Северный»

В Свердловской области начал работу новый индустриальный парк «Атом-Северный», расположенный на Изоплите в Кировском районе Екатеринбурга. Как сообщили в департаменте информационной политики, соглашение о создании парка подписали министерство промышленности и науки региона и строительный холдинг «Атомстройкомплекс».

Часть территории уже занята заводами холдинга, выпускающими стройматериалы. Для новых резидентов доступна площадь в 22 гектара.

«Индустриальные парки предоставляют компаниям готовые условия для ведения бизнеса: доступ к коммуникациям, транспортным путям, а также возможность использовать совместные услуги и ресурсы. Это снижает затраты бизнеса на строительство и обустройство производств, а также сокращает сроки выхода на рынок»,– сказал заместитель губернатора – министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин.

Парк «Атом-Северный» позиционируется как универсальная площадка, что позволит открывать предприятия различного профиля. Его расположение в черте города и близость к ЕКАД обеспечивают удобный доступ для сотрудников. Для обслуживания резидентов создана управляющая компания, которая будет оказывать сервисные и технические услуги, включая проектирование, строительство и оснащение производств. По словам управляющего директора парка Владислава Черанева, в ближайших планах – включение площадки в федеральный реестр.

Полина Бабинцева