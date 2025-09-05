Reuters: ФРГ планирует закупить ракеты для систем Patriot

Правительство Германии намерено получить одобрение парламента на несколько крупных оборонных проектов, включая закупку ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T SLM, а также дополнительных истребителей Eurofighter. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции внутренний документ.

По данным агентства, до конца 2025 года немецкий парламент должен утвердить около 80 проектов оборонного характера стоимостью свыше €25 млн каждый. В перечень входят пятый транш истребителей Eurofighter, который, как ранее заявлял бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц, может составить 20 самолетов.

Кроме того, документ перечисляет боевые машины пехоты Puma, бронетранспортеры Boxer и другие виды вооружения. Конкретное число приобретаемых систем и производитель в тексте не уточняются. В перечне, обнародованном Reuters, упоминаются и планы по модернизации крылатых ракет Taurus, включая создание производственной линии для следующего поколения Taurus NEO.

Документ также изучил Bloomberg. По информации агентства, в стратегические планы ФРГ также входит закупка трех израильских беспилотников Heron. Сумма сделки может достичь €1 млрд.