Лавров: Россия настойчиво призывает Японию признать итоги Второй мировой войны

Россия настойчиво призывает японские власти полностью признать итоги Второй мировой войны и свою ответственность за развязывание глобального конфликта. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Господин Лавров подчеркнул, что результаты боевых действий на Тихоокеанском фронте, включая Акт о капитуляции Японии, стали неотъемлемой частью послевоенной Ялтинско-Потсдамской системы миропорядка. По его словам, Япония должна признать международно-правовые последствия победы союзных стран и собственную роль в развязывании мировой войны. Об этом министр заявил в обращении к организаторам и участникам торжественного заседания, посвященного 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны.

Глава российского МИДа отметил, что совместно с единомышленниками Россия будет продолжать просветительскую и военно-мемориальную деятельность, направленную на обнародование новых фактов о преступлениях японской администрации в 1930–1940-е годы. Господин Лавров указал, что память о борьбе с японским милитаризмом остается важным элементом укрепления стратегического партнерства России с КНР, КНДР, Монголией и другими странами.

В качестве примера он привел недавний грандиозный парад Победы в Пекине, посвященный войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и победе во Второй мировой войне. В мероприятии поучаствовали президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, руководитель КНДР Ким Чен Ын и лидеры других государств.

Министр также сообщил, что в знак возрождения традиций и укрепления исторической памяти День Победы над Японией был возвращен в календарь государственных праздников России.