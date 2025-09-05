В Смольном доложили о 50% готовности исполнения адресной инвестиционной программы

По итогам восьми месяцев текущего года адресная инвестиционная программа Санкт-Петербурга исполнена на 50%. О этом сообщили 5 сентября в аппарате вице-губернатора Валерия Москаленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В денежном выражении исполнение АИП по состоянию на начало сентября в городе на Неве составило 114,3 млрд рублей. Это выше показателей прошлого года на 26,3 млрд рублей — исполнение АИП на 31 августа 2024 года составляло 88,0 млрд рублей или 40,5%.

Как пояснили в Смольном, среди уже введенных объектов, в частности — два колледжа, Центр современного искусства им. Сергея Курехина на Васильевском острове, школа искусств в Невском районе, поликлиника в Калининском, спальный корпус школы-интерната «Олимпийский резерв», дороги в Московском и Приморском районах, а также три объекта коммунального хозяйства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в следующем году на адресную инвестиционную программу власти Петербурга планируют потратить 262,7 млрд рублей — 18,3% от общих расходов бюджета.

Андрей Цедрик