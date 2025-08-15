Смольный прогнозирует рост доходов города на 3,9% в 2025 году

Собственные доходы Санкт-Петербурга в текущем году составят 1,352 трлн рублей, что на 3,9% больше, чем в утвержденном осенью законе о бюджете — 1,302 трлн руб. Такие прогнозы озвучила председатель комитета финансов Светлана Енилина в Законодательном собрании города — на первом заседании «нулевых чтений» бюджета на 2026-2028 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников (слева), председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина (в центре).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников (слева), председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина (в центре).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего с учетом роста собственных доходов в текущем году объем городской казны составит 1,378 трлн руб. Согласно действующему закону, этот показатель равен 1,328 трлн руб. По итогам семи месяцев в бюджет поступило 806,8 млрд руб. — 60,7% от плана, рассказала госпожа Енилина.

В 2026 году собственные доходы города, как полагает Смольный, составят 1,431 трлн руб. (+5,8% к ожидаемым доходам за 2025 год), в 2027-м — 1,538 трлн руб. (+7,4%), в 2028-м — 1,679 трлн руб. (+9,2%).

При этом расходы Петербурга составят 1,436 трлн руб., что на 8% меньше запланированных ранее 1,560 трлн руб. На адресную инвестиционную программу планируется потратить 262,7 млрд руб. (18,3% от общих расходов). В 2027 году траты городской казны составят 1,508 трлн руб., в 2028-м — 1,467 трлн руб.

Надежда Ярмула