Минюст признал иноагентом экономиста Олега Ицхоки

Минюст внес в перечень иностранных агентов монаха Сергея Говоруна, экономиста Олега Ицхоки, блогера Владимира Смолина, активистку Анну Степанову, а также проекты «Компромат 1» и «Om TV».

Согласно сообщению ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против проведения боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии.

В связи с ликвидацией из реестра был исключен краснодарский центр современного искусства «Типография».

По состоянию на 5 сентября, в реестре числятся 1068 физических и юридических лиц (включая тех, с кого уже сняли статус).

Полина Мотызлевская