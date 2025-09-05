Возбуждено уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СКР возбудило уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Московской области. Дело расследуется по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Происшествие произошло сегодня вблизи деревни Ильясово в Луховицком городском округе Подмосковья. В результате погиб пилот воздушного судна. Следствие назначило необходимые экспертизы, правоохранители осматривают место крушения.

Как сообщалось ранее, предварительной причиной падения самолета стала ошибка пилота. Московская межрегиональная транспортная прокуратура также проводит проверку.

Никита Черненко