Возбуждено уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СКР возбудило уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Московской области. Дело расследуется по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Происшествие произошло сегодня вблизи деревни Ильясово в Луховицком городском округе Подмосковья. В результате погиб пилот воздушного судна. Следствие назначило необходимые экспертизы, правоохранители осматривают место крушения.
Как сообщалось ранее, предварительной причиной падения самолета стала ошибка пилота. Московская межрегиональная транспортная прокуратура также проводит проверку.