Стивен Моррисси выставил «душу на продажу»

Стивен Моррисси продает свои права на группу The Smiths. Сооснователь и солист выставил на продажу название британской группы, тексты и музыку, договоры на издательство творчества и мерч. Об этом он сообщил в своих социальных сетях с подписью «Душа на продажу». Культовая группа, которую считают одним из важнейших коллективов инди-рока 1980-х, оказавшем влияние на формирование брит-попа, выпустила четыре альбома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marilla Sicilia / Archivio Marilla Sicilia / Mondadori Portfolio / Getty Images Фото: Marilla Sicilia / Archivio Marilla Sicilia / Mondadori Portfolio / Getty Images

Стивен Моррисси сообщил, что готов продать долю в группе любому инвестору. Сумма возможной сделки не называется. Однако речь может идти о десятках миллионов долларов, уверен основатель информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Такое можно встретить нечасто. Среди групп такого уровня, конечно, это не распространено. Но нередко встречается вариант, когда продаются права на весь каталог коллектива. В этом случае создается специальный фонд, который распределяет доходы между всеми его участниками. Здесь может принять участие и организатор, и продюсер, то есть это, в общем, достаточно сложная, но весьма прибыльная сделка.

В результате получается, что менеджментом всех активов, которые могут быть монетизированы, занимается специальная группа людей. В этом случае коллектив или артист могут быть спокойными, что все их творчество дойдет до публики.

Такое предложение может быть интересно тем концернам или каким-либо чуть менее значимым по месту в шоу-бизнесе, но тем не менее достаточно солидным и грамотным компаниям, таким как Hipgnosis. Трудно сказать, кто согласится. Это будет сильно зависеть от того, какую цифру объявит продавец. Скажем так, это десятки миллионов долларов, если брать стоимость в целом. Какая доля у Моррисси, мне неизвестно. Она разнится, насколько мне известно, в зависимости от актива».

Свое решение Моррисси объясняет многолетним конфликтом с бывшими участниками группы. «Теперь я бы хотел жить отдельно от тех, кто желает мне только зла и разрушения»,— заключил музыкант. При этом, когда группа распадалась в 1987 году, причиной также стал творческий конфликт основателей — Моррисси и Джона Маэра. Музыкальный критик Петр Полещук отмечает, что фронтмен The Smiths всегда отличался эксцентричным поведением. Из-за этого, по его словам, сделка может не состояться: «В последнее время это популярная практика. Многие артисты продают права на свои каталоги, какую-то часть своего бренда. Но здесь как будто бы ситуация более яркая на фоне других случаев. Судя по всему, Моррисси продает действительно все права на сам бренд Smiths. Мне кажется, здесь еще идеологический момент, потому что речь об инди-артисте, самой главной звезде инди-музыки 1980-х. У него были самые принципиальные позиции по нарочитому противостоянию мейнстриму, местами даже доходящие до абсурда. Я думаю, что из-за этого в коллективной памяти Моррисси до сих пор остается как принципиальный музыкант, притом еще и достаточно противоречивый, и даже отмененный из-за своих взглядов в определенной степени в Европе, в частности, в Великобритании. Не знаю, есть ли какая-то новая история между участниками группы, но думаю, что это просто манера его высказывать свое "фи"».

Группа просуществовала пять лет и продала более 4 млн копий альбомов. Самым продаваемым стал The Queen Is Dead, с тиражом более 725 тыс. копий. В 2013 году его включили в список «500 лучших альбомов всех времен и народов» по версии журнала New Musical Express.

Александра Майданская