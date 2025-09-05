Ученый Скопин получил три года за оправдание вторжения ВСУ в Курскую область

Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам колонии ученого, доцента кафедры биомедицинской инженерии Юго-западного государственного университета (ЮЗГУ) Дмитрия Скопина (внесен в перечень террористов в РФ). Его признали виновным в оправдании в интернете вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, сообщает корреспондент ТАСС.

«Скопин публично оправдывал вторжение украинских боевиков, связанное с проведением боевых действий и захватом территории в Курской области»,— цитирует агентство слова прокурора в зале суда.

Суд над Дмитрием Скопиным проходил в здании Курского гарнизонного военного суда. Также у ученого взыскали в доход государства телефон, который стал вещественным доказательством по уголовному делу, и изъяли sim-карту. Суд запретил Скопину администрировать сайты на протяжении двух лет.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».