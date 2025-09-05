Певец Михаил Шуфутинский получил российское гражданство еще в 2022 году, рассказала RTVI PR-директор артиста Татьяна Юмашева. Ранее Telegram-канал Shot писал, что господин Шуфутинский получил паспорт РФ 24 августа.

«Это выдуманная дата, я не понимаю, откуда они ее взяли»,— сказала госпожа Юмашева.

Сам господин Шуфутинский заявил, что «рад быть частью» России. «Мне непонятнo, почему вас это так удивляет? Я ведь родился в Москве, и я — гражданин России! Россия — моя Родина, это моя страна»,— рассказал артист «РИА Новости».

Михаил Шуфутинский родился в Москве. В 1981 году вместе с семьей эмигрировал в США. В 1990 году впервые после эмиграции приехал в СССР и дал несколько концертов. В 2003 году переехал в Россию на постоянное место жительства.

Полина Мотызлевская