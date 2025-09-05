Россия поможет Лаосу преодолеть последствия введенных пошлин США

Москва и Вьентьян в конце октября обсудят торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на ВЭФ. Стороны определят, по каким позициям можно увеличить поставки в Лаос для решения проблем, связанных с повышением тарифов США.

Штаты с 1 августа ввели 40% пошлины на всю продукцию, импортируемую из Лаоса, который считается одной из наименее развитых стран мира. Лаос попал в список государств, в отношении которых США ввели наиболее жесткие меры.