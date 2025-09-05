Объявлен поиск подрядчика для реставрации церкви Иоанна Предтечи

Начался поиск подрядной организации для проведения ремонтно-реставрационных работ церкви Иоанна Предтечи в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Заказчиком работ выступает ГКУ ЯО «Единая служба заказчика». Начальная цена контракта на реставрацию составляет 752,8 млн руб.

«Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: реставрацию монументальной живописи, иконостасов, восстановить изразцы, фасады, кровли. Работы на основном здании церкви будут вестись в рамках комплексной программы до 2027 года»,— написал господин Евраев.

Определить подрядчика планируют 25 сентября. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что работы по реставрации колокольни, святых ворот и ограды, входящих в ансамбль церкви, выполнит местная мастерская — «Реставратор» за 127 млн руб. Общий объем финансирования реставрации ансамбля составляет 1 млрд руб., большая часть — средства федерального бюджета.

Алла Чижова