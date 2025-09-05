Минвостокразвития работает над снижением цен на жилье на Дальнем Востоке

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что ведомство стремится снизить стоимость жилья на Дальнем Востоке, чтобы сделать его более доступным. Для этого в регионе расширяют льготные категории на получение ипотеки и увеличивают объемы строительства.

«Мы докладывали вчера президенту, из региона, где средний метр был на 20% дороже, чем в среднем по стране десять лет назад, стал регионом, где средний метр на 20% дешевле, чем в среднем по стране. Это функция того, что стали больше строить»,— сказал господин Чекунков на брифинге Восточного экономического форума (ВЭФ) (цитата по ТАСС).

Алексей Чекунков отметил, что жилье на Дальнем Востоке станет доступнее после решения президента России Владимира Путина расширить ипотечную программу в регионе. Изначально дальневосточная ипотека предполагала льготы только для людей до 35 лет. Затем в нее постепенно начали добавлять другие категории: врачи, учителя, ветераны СВО.

Сегодня Владимир Путин предложил расширить программу дальневосточной и арктической ипотеки и включить в нее вторичный рынок жилья. Он отметил что инициативу стоит внедрить в тех городах, где нет новых многоквартирных домов и отсутствуют предложения от застройщиков.