Российское посольство обвинило Британию в воровстве

Представители российского посольства в Лондоне прокомментировали передачу Украине доходов от замороженных активов РФ. В диппредставительстве заявили, что власти Великобритании «продолжают традиции международного воровства».

«Это стало визитной карточкой Британии еще с колониальных времен. Однако таким "традициям" нет оправдания»,— заявили в посольстве (цитата по «РИА Новости»). По мнению российской стороны, действия британского руководства считаются противоправными в любой юрисдикции.

Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Великобритания предоставила Украине военную поддержку на £1 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Средства позволили поставить сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни зенитных ракет и также запасных частей к военной технике, заявлял министр. Часть суммы была направлена и на «заключение новых контрактов для обслуживания и ремонта оборудования и транспортных средств».