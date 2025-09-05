Посольство России пообещало ответить на «недружественные шаги» Британии

Посольство России в Лондоне заявило, что правительство Великобритании незаконно изъяло более чем £1 млрд из замороженных российских активов, чтобы отправить военную помощь Украине. В диппредставительстве отметили, что такие «недружественные шаги не останутся без ответа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: посол России в Великобритании Андрей Келин, директор Офиса Генерального Директората по Программам Совета Европы Верена Тейлор и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Слева направо: посол России в Великобритании Андрей Келин, директор Офиса Генерального Директората по Программам Совета Европы Верена Тейлор и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Министр обороны Британии Джон Хили признался, что британское правительство присвоило себе право распоряжаться более чем £1 млрд из доходов от "замороженных" российских госактивов и потратило их на военную помощь Украине. Такие действия в любой юрисдикции рассматриваются как противоправные»,— утверждается в заявлении посольства (цитата по ТАСС).

По мнению российской стороны, использование активов РФ в «геополитических авантюрах» подрывает международную репутацию Великобритании и затягивает российско-украинский конфликт.

Вчера Джон Хили в ходе визита в Киев заявил, что Британия направила Украине оружие и военную технику на £1 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства позволили поставить «сотни тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, сотни зенитных ракет», а также запасные части к военной технике.