В Самарской области количество адресов бесплатного доступа к Wi-Fi возросло до 589
На территории Самарской области добавили 87 точек доступа к публичному Wi-Fi. Общее количество адресов в регионе выросло с 502 до 589. Об этом сообщает министерство цифрового развития и связи Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Фактически точек доступа к сети Интернет еще больше, так как по некоторым адресам присутствует несколько операторов одновременно», — отмечают в ведомстве.
В июле этого года сообщалось, что в регионе появились публичные точки доступа к интернету. Их оборудовали компании-провайдеры в связи с действующими ограничениями на работу мобильной сети.