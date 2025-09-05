В Самарской области количество адресов бесплатного доступа к Wi-Fi возросло до 589

На территории Самарской области добавили 87 точек доступа к публичному Wi-Fi. Общее количество адресов в регионе выросло с 502 до 589. Об этом сообщает министерство цифрового развития и связи Самарской области.

«Фактически точек доступа к сети Интернет еще больше, так как по некоторым адресам присутствует несколько операторов одновременно», — отмечают в ведомстве.

В июле этого года сообщалось, что в регионе появились публичные точки доступа к интернету. Их оборудовали компании-провайдеры в связи с действующими ограничениями на работу мобильной сети.

Руфия Кутляева