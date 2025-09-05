Актрису Аглаю Тарасову доставили в суд для избрания меры пресечения

В Домодедовский городской суд доставили актрису Аглаю Тарасову, сообщил ТАСС. Ей вменяют контрабанду наркотиков. Следствие ходатайствует о домашнем аресте.

Актрису задержали сегодня при прохождении зеленого коридора в аэропорту Домодедово. При ней обнаружили картридж для вейпа, наполненный маслом гашиша.

Масса наркотического средства составила 0,38 грамма. По вменяемой статье (ч. 1 ст. 229.1 УК) ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Никита Черненко