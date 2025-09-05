СКР начал проверку после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Сотрудники СКР начали расследование крушения легкомоторного самолета возле деревни Ильясово в Московской области, сообщили в пресс-службе западного межрегионального следственного управления ведомства.

Инцидент произошел 5 сентября. По данным следствия, пилот погиб. Криминалисты выясняют причины ЧП. Московская межрегиональная транспортная прокуратура также начала свою проверку.

По информации Telegram-канала Shot, разбился самолет «Авиатика». Экстренные службы сообщили ТАСС, что причиной стала ошибка пилотирования. Пилоту было 60 лет.