«Брусника» выкупила старинный особняк в центре Екатеринбурга за 50 млн рублей

Девелоперская компания «Брусника» приобрела двухэтажный дом купца Крутикова в Екатеринбурге за 50,79 млн руб. Как указано на сайте торгов, стартовая цена здания, которое является объектом культурного наследия (ОКН), на улице Горького, 41, составляла 48,37 млн руб. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе застройщика, в ближайшее время начнется изучение помещений для определения объема работ и возможных вариантов использования.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«На улице Горького мы уже реставрируем несколько ОКН — на финишной прямой работы в Доме Сапожникова (Горького, 49) и в Доме служащих электростанции (Горького, 43б). Оба здания будут приспособлены под рестораны»,— прокомментировали в «Бруснике».

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в здании ранее размещалась служба заказчика Ленинского района, но переехала. Памятник — дом купца Ф. И. Крутикова — был построен в 1890-е годы, первый этаж выполнен из камня, второй — деревянный. В украшении здания выражен архитектурный русский стиль.

Мария Игнатова