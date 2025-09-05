Объем рекламы на пиратских сайтах в деньгах может вырасти на треть

Крупные российские рекламодатели стали чаще размещать рекламу в видео и спонсировать озвучку на пиратских сайтах. До конца года выручка от таких размещений может увеличиться на 35%, до 63 млн руб. Общая выручка сегмента достигнет 110-125 млн руб., следует из данных компании Buzzoola (входит в МТС AdTech).

В 2024 году объем таких размещений составлял чуть больше 44 млн руб. при общей выручке 94 млн руб. В компании сообщили, что рекламные вставки в пиратском видеоконтенте растут быстрее, чем весь сегмент пиратской рекламы. Как отметил собеседник «Ъ» на медиарынке, в основном рекламу закупают у Red Head Sound, LostFilm, «Кураж-Бамбей» и других студий.

