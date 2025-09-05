Гордо реет черный бренд

Рекламные интеграции внутри пиратского видеоконтента в деньгах до конца года могут увеличиться на 35%, до 125 млн руб. Аналитики считают, что пока объем таких размещений небольшой, но темпы роста рекламного формата уже превышают общую динамику рекламных интеграций на пиратских сайтах, а в перспективе двух-трех лет он может вырасти еще до 30%.

Объем рекламных интеграций от крупных рекламодателей, размещающихся внутри видео с помощью баннеров и спонсирующих озвучку на пиратских сайтах, до конца года может увеличиться на 35%, до 63 млн руб., общая выручка этого сегмента может составить 100–125 млн руб., следует из данных компании Buzzoola (входит в МТС AdTech). В 2024 году объем таких размещений составлял чуть больше 44 млн руб. при общей выручке 94 млн руб. В компании отмечают, что вставки в названном контенте растут быстрее, чем весь сегмент пиратской рекламы, у которого средний ежегодный прирост составляет 20%. Компания получила данные на основе анализа сведений Единого реестра интернет-рекламы, а также среднего CPM (стоимость за тысячу показов), оценки трафика, охватов сервисов видеохостингов и топ-30 рекламодателей по версии Digital Budget.

По данным Digital Budget, в 2024 году объем рекламных размещений на пиратских сайтах превысил 9 млрд руб. Ранее “Ъ” писал, что объем рынка пиратского видеоконтента в России сократился по итогам прошлого года на 4% и составил $36,4 млн (см “Ъ” от 6 февраля).

Собеседник “Ъ” на медиарынке объясняет, что в основном в формате интеграций в видео размещаются компании из таких сфер, как e-commerce, FMCG, техника, девелопмент и финтех. Он добавляет, что в основном рекламу закупают у Red Head Sound, LostFilm, «Кураж-Бамбей» и других студий. «Бренды действительно обращаются за размещением упоминания в сериалах. В целом это неплохой драйвер индустрии, у зрителя есть возможность смотреть разнообразный контент и выбирать озвучку»,— рассказал создатель студии «Кураж-Бамбей» Денис Колесников. Однако у формата есть и минусы, так как подобная реклама может усложняться правовым регулированием, добавляет он. Другие студии не ответили на запрос “Ъ”.

Инвестиции в видеорекламу на пиратских сайтах стали активно расти после сокращения видеоинвентаря, связанного с началом замедления YouTube, говорит директор по инсайтам и стратегическим решениям ГК «Игроник» Аида Саидова. «Этот тренд дает преимущество бренду в общем рекламном кластере, вставки в озвучку воспринимаются органичнее»,— считает она. Пока бюджеты скромные, так как для крупных брендов это скорее эксперимент и дополнительный канал, но в перспективе двух-трех лет бюджеты могут увеличиться до 200–250 млн руб., то есть почти в два раза, добавляет она.

«Средний бюджет на интеграцию в пиратский фильм превышает 1 млн руб., рекламодатели стремятся охватить как можно больше релизов, чтобы масштабировать аудиторию»,— говорит директор по производству креативного агентства Milestone (входит в ГК Starlink) Максим Мосяков.

«Сейчас подобные интеграции в контент могут увеличивать конверсии для рекламодателей на 10–20%»,— поясняет гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов. Также формат может быть более привлекательным для брендов по сравнению с традиционными видами размещений за счет более низкой их стоимости — в среднем на 25–45%, добавляет он. Однако гендиректор NMi Digital Анна Планина считает, что, несмотря на вирусный потенциал таких размещений из-за высокого процента «досматриваемости», в отличие от обычного pre-roll, который можно пропустить (видеореклама, которая автоматически воспроизводится перед началом основного видео), такие интеграции могут привести к негативным последствиям для репутации компаний.

Варвара Полонская