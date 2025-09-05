Хинштейн: «боевые друзья» из КНДР присоединяются к разминированию Курской области

Врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что к работам по разминированию региона присоединились специалисты из Северной Кореи. Об этом он рассказал во время предвыборных дебатов, а фрагмент его выступления был опубликован в Telegram.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам господина Хинштейна, в освобожденных от украинских войск районах Курской области продолжается масштабная очистка территории от взрывоопасных предметов. Вместе с российскими саперами в этой работе участвуют «наши боевые друзья из Северной Кореи». Уже обработана примерно половина населенных пунктов, определенных для первоочередного разминирования.

Господин Хинштейн подчеркнул, что процесс идет планомерно и будет только усиливаться. Он назвал важнейшей задачей возвращение людей в приграничные районы. «Курск не раз подвергался нападкам врага, Курск не раз горел, но, как птица Феникс, всегда возрождался»,— отметил он.