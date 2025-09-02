Для станции метро «Спортивная» Ростехнадзор выдал заключение о соответствии

В Новосибирске завершена проверка соответствия техническим требованиям и нормам законодательства станции метро «Спортивная», по итогам которой Ростехнадзор выдал положительное заключение. Осталось оформить документы для последующего ввода объекта в эксплуатацию в управлении Росреестра по Новосибирской области и муниципалитете, сообщили в аппарате полпреда президента России в Сибирском федеральном округе.

«Все знают, как долго и сложно шло строительство этого объекта. Завершаем оформление документов, необходимых для начала работы 14-й станции новосибирского метрополитена», — прокомментировал в своем Telgram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Открытие первой за последние 13 лет станции метро «Спортивная» в Новосибирске неоднократно переносилось. Изначально ее планировалось ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. В мэрии комментировали, что сроки изменились из-за замены оборудования и последующей доработки проектной документации. В начале июля 2024-го была озвучена новая дата — до декабря 2025-го. Строительство станции началось в 2019 году, стоимость проекта оценивалась в 3 млрд руб.

Лолита Белова