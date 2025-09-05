Суд смягчил приговор бывшему мэру Дегтярска Пильникову

Свердловский областной суд смягчил приговор Вадиму Пильникову, бывшему главе Дегтярска, осужденному за коррупцию. В июне 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга признал господина Пильникова виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать государственные и муниципальные должности на 7 лет.

Суд установил, что в период с марта по октябрь 2023 года и в апреле 2024 года экс-мэр получил от одного из заместителей более 890 тыс. рублей и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн рублей. Эти вознаграждения выдавались за покровительство и терпимость к незаконному ведению заместителем коммерческой деятельности, запрещенной для госслужащих.

Кроме того, доказано получение взятки в размере 4,4 млн рублей от учредителя строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова за обеспечение преимущественного права при заключении муниципальных контрактов с 2020 по 2024 год.

После апелляционного рассмотрения суд отменил приговор по двум эпизодам получения взяток от заместителя и вернул эту часть дела прокурору для устранения процессуальных нарушений. Также в приговоре исключена конфискация автомобиля Audi Q6. Однако основное обвинение, связанное с взяткой от Мамедова, осталось в силе. Пильников приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать госдолжности на 5 лет. С него взыскано 4,4 млн рублей в доход государства.