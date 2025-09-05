ЕС начал обсуждать запрет на импорт российского газа

Европейский союз рассматривает предложение Еврокомиссии о полном запрете импорта российского газа, сообщил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен. По его словам, Брюсселю срочно необходимо найти решение для преодоления энергетической зависимости от России.

«Даже потом, когда будет мир, по моему мнению, мы также не должны импортировать российские энергоресурсы. Это не временные санкции, это то, что останется навсегда. Европа больше никогда не купит ни одной молекулы российского газа, как только это решение будет принято»,— сказал господин Йоргенсен.

Согласно плану ЕК, утвержденному весной 2022 года, к 2028 году зависимость ЕС от российских энергоресурсов должна быть сведена к минимуму, а закупки газа и нефти полностью прекращены. При этом возможность импорта урана из России сохранят до 2030 года. Еврокомиссия потребовала от государств-членов до конца 2025 года представить национальные планы по отказу от российских энергоносителей.