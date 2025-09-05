Полиция допросит футболистов ФК «Крылья Советов»

Следователи в рамках расследования уголовного дела, связанного с футбольным клубом «Крылья Советов» и агентом Павлом Андреевым, начнут допрос свидетелей с футболистов Дмитрия Иванисени, Владислава Шитова и Романа Евгеньева. Информация об этом появилась в Telegram-канале губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева сегодня, 5 сентября. Вчера глава региона сообщил, что 26 футболистов из РПЛ и ФНЛ вызваны на допрос в полицию.

Осенью прошлого года губернатор заявил, что передал полиции информацию о коррупции в самарском клубе и в судейском корпусе российского футбола. По новым данным, аналогичное заявление подано в правоохранительные органы одним из руководителей «Крыльев Советов». Кроме Дмитрия Иванисени, Владислава Шитова и Романа Евгеньева правоохранители допросят Александра Солдатенкова, Максима Витюгова, Сергея Бабкина, Никиту Чернова, Павла Попова и еще бывших игроков клуба.

