По делу «Крыльев Советов» вызваны на допрос следствия 26 футболистов

МВД продолжает расследование агентского дела, связанного с футбольным клубом «Крылья Советов» и Павлом Андреевым. Соответствующую информацию опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сообщается, что на допрос следствия вызваны 26 футболистов. Как стало известно, среди них есть и бывшие, и нынешние игроки «Крыльев Советов».

Расследование началось по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Дело касается возможных нарушений в агентских соглашениях и финансовых операциях, связанных с «Крыльями Советов». Ранее самарский губернатор заявил о воровстве в этом футбольном клубе.

Пока не сообщается, насколько спортсмены вовлечены в расследование.

Евгений Чернов