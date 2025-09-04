По делу «Крыльев Советов» вызваны на допрос следствия 26 футболистов
МВД продолжает расследование агентского дела, связанного с футбольным клубом «Крылья Советов» и Павлом Андреевым. Соответствующую информацию опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Сообщается, что на допрос следствия вызваны 26 футболистов. Как стало известно, среди них есть и бывшие, и нынешние игроки «Крыльев Советов».
Расследование началось по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Дело касается возможных нарушений в агентских соглашениях и финансовых операциях, связанных с «Крыльями Советов». Ранее самарский губернатор заявил о воровстве в этом футбольном клубе.
Пока не сообщается, насколько спортсмены вовлечены в расследование.