Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о различных методах нагрева сапфиров.

Фото: Анна Минакова

По случаю месяца, камнем которого считается сапфир, расскажу о том, как созданные природой самоцветы улучшают. Недавно я побывала на фабрике по облагораживанию сапфиров в тайском городе Чантабури, куда привозят камни со всего мира. Стал он им потому, что раньше он был и центром добычи. В 1980-е годы тут было сосредоточено 30% мировой добычи сапфиров и рубинов. Но сейчас эти месторождения уже истощены. Камни тут облагораживаются методом высокотемпературного нагрева. Современный метод нагрева, низкотемпературный, производится при помощи программирования в муфельной печи. В Чантабури же мы наблюдали традиционный вариант нагрева в газовой печи. У каждой фабрики есть свои секреты, а заключаются они в том, как постепенно увеличивать температуру и с какими временными интервалами.

Эффект до и после, и правда, заметен: камни значительно улучшаются не только в цвете, но и в чистоте. Стоит такой нагрев для компании совсем недорого — меньше $400 долларов за килограмм, а цена продажи увеличивается значительно. Но из хороших новостей для клиента: методы высокого температурного нагрева очень легко видны лабораториям, так что шанс приобрести такой камень под видом не гретого, если покупать с умом, практически исключен.

Анна Минакова