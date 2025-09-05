Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как не допустить утечки важной информации.

Имена, пароли, явки — именно в таком порядке в последнее время случаются тревожные события в блогерской среде. Инфлюенсеры теряют контроль над своими аккаунтами, с некоторыми — связываются злоумышленники. Ида Галич рассказала, что пытается всеми силами восстановить доступ к своему профилю, на который подписаны более 7 млн человек. При помощи специалистов страницу удалось вернуть, но всего на один час. Сама Ида считает, что к этому причастны сотрудники корпорации, которые завладели данными: им удалось преодолеть все средства защиты — и другую привязанную почту, и двухфакторную аутентификацию. Следом о попытке атаки заявила Виктория Боня, ставшая этим летом особенно популярной из-за вирусных диалогов ее с дочерью-подростком Анжелиной. Так вот, Виктория выложила скрины, судя по которым с ней связались некие хакеры. Они заявили, что аккаунт интернет-знаменитости вот-вот будет украден, им известны все данные и она — «следующая». Блогер при этом отважно заявила, что не заплатит мошенникам ни рубля.

При нынешней диджитализации жизни мы все обрастаем бесконечным количеством паролей. Банки, соцсети, сервисы бронирования, программы лояльности брендов, образовательные платформы, даже театры… Сложно припомнить все сферы жизни, где есть от чего-нибудь пароль. Конечно, когда твои соцсети становятся бизнесом, утрата паролей куда болезненнее. Но я хочу напомнить о том, как безрассудно мы сами обращаемся со своими данными. Более половины россиян используют одни и те же пароли для всего. Что делать? Во-первых, запоминать и восстанавливать, если что. Трудно, но ценный вообще-то навык. Во-вторых, эксперты считают полезным хранить пароли на внешнем жестком диске, физическом носителе, так украсть их онлайн сложно. В-третьих, есть менеджеры паролей вроде KeePass со сложными алгоритмами шифрования. Этот метод считается надежным даже среди параноиков. Ну и мое любимое — шифровать самостоятельно. Записывать пароли так, чтобы было непонятно, что это за пароли и от чего. Посторонний, открыв такой текстовый файл, ничего не поймет, а для владельца это становится азартным и творческим занятием. Стоит, правда, не заигрываться, и делать копии странных посланий.

