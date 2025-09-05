«После побед Виктора Косичкина началась "нейлоновая эра"»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает легенду о том, как спортсмен улучшил свои результаты в женских колготках и свитере.

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Могут ли обычные женские нейлоновые колготки изменить целый вид спорта? Нам говорят, что могут. Революция в конькобежном спорте случилась в 1960 году на чемпионате мира в Давосе, где принимал участие советский спортсмен Виктор Косичкин. Он рассказывал, что просто замерз и попросил у девушек из американской сборной, которые в тот момент тренировались вместе с нашей командой, какую-то одежду, просто чтобы согреться. Дамы, недолго думая, предложили атлету нейлоновые колготки. Он не стал отказываться, обрезал нижнюю часть и примерил обновку. Колготки оказались малы, зато согрели спортсмена.

Но самое главное — в этом обтягивающем элементе женского туалета с Косичкиным стали происходить настоящие чудеса. Он значительно сократил время прохождения дистанции. После этого Косичкин отправился в магазин, где купил не только колготки, но и женский обтягивающий свитер. В таком своеобразном комбинезоне он бежал настолько быстро, что тренер всерьез думал о сломанном секундомере, ведь перед Олимпиадой в США в том же 1960-м Косичкин на тренировке побил мировой рекорд на дистанции 3 км аж на 20 секунд. На тех Играх спортсмены из СССР выиграли шесть золотых медалей.

Кое-кто до сих пор считает всю эту историю шуткой, которую придумал сам Косичкин, ведь еще за год до Олимпиады об улучшении костюма всерьез говорил тренер сборной Константин Кудрявцев. Он даже пытался сшить облегающий комбинезон из государственного флага, за что чуть не лишился работы. Но факт остается фактом: после побед Виктора Косичкина в женских колготках и облегающем свитере в конькобежном спорте началась так называемая нейлоновая эра. В костюмах из синтетического материала, который серьезно уменьшает сопротивление воздуха, были переписаны мировые рекорды на всех дистанциях. И, согласно легенде, все это стало возможно лишь потому, что мужчина-спортсмен надел женские колготки, чтобы не замерзнуть.

Владимир Осипов