«Один из сотрудников Sotheby`s описал ситуацию словами "шекспировские страсти"»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, к каким последствиям привела политика нового руководства аукционного дома.

Недавно пришли новости, касающиеся «катастрофической», как оценивают эксперты рынка, попытке дома Sotheby`s в прошлом году пересмотреть свою структуру гонораров и премий. План был объявлен в феврале 2024-го и принят в мае того же года. Первоначально он предусматривал стандартизацию ставки комиссии продавца: ограничение в 10% на первые $500 тыс. от цены лота и полная отмена для оценки выше $5 млн. В результате премия покупателя по этим условиям составляла 20% от итоговой стоимости работ до $6 млн. В случае если этот уровень был превышен, ставка снижалась до 10%.

Однако в декабре прошлого года аукционный дом изменил курс, признав, что усилия по «созданию прозрачности, простоты и справедливости в отношении сборов» в итоге отпугнули бизнес. Репортер газеты The New Yorker поговорил с десятками нынешних и бывших сотрудников Sotheby`s, которые заявили, что фиаско с гонорарами было низшей точкой политики компании под началом Патрика Драи, сравнив это с одержимостью Дональда Трампа тарифами и торговыми спорами. «Это имеет огромные параллели с тем, как Трамп правит в Соединенных Штатах. Это такой хаос, который совершенно не нужен»,— сказал бывший руководитель дома в интервью изданию. Один из сотрудников Sotheby`s зашел так далеко, что описал шесть месяцев действия новой структуры гонораров, когда прибыль дома резко упала, словами «шекспировские страсти».

Газета также сообщает, что в июне 2024 года председатели палаты напрямую лоббировали Драи, чтобы отменить новые сборы, а Грегуар Бийо, председатель отдела современного искусства аукционного дома, якобы заявил владельцу: «Вам нужно что-то сделать». И дальше дословно: «Я теряю бизнес. Я никогда не проигрываю. А теперь я проигрываю и больше не могу это терпеть». Бунт… Драи, по словам репортера, был в ярости и ответил: «Если ты так себя чувствуешь, то выйди за дверь. Это не демократия. Это моя компания, и я управляю этой компанией. В конце концов, всех вас, каждого из вас, можно заменить».

Дмитрий Буткевич