Архитектура и одежда в новом направлении Pompa

Петербургский бренд Pompa запускает новую ветку в своих коллекциях — Ambition. Основатели марки настаивают, что это не новая линейка, а полноценное направление. Вдохновленное японской концептуальной модой, Ambition представляет гардероб-конструктор. Вдохновлено направление женской одеждой архитектурной деконструкцией. каждая вещь в линейке отличается своей техничесностью и универсальности. Дизайнеры Pompa утверждают, что все вещи линейки трансформируются, что позволит создать принципиально новый гардероб из одних и тех же вещей. Юбки с трансформируемыми слоями, деконструированные жакеты и ассиметричные топы — вот основа нового женского гардероба от Pompa. Коллекция Ambition уже доступна для покупки.

