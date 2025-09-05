Социологи спрогнозировали уверенную победу врио на губернаторских выборах в Тамбовской и Курской областях

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов на предстоящих выборах главы региона может получить 80,1% голосов при явке 54,7% избирателей. Такой прогноз на круглом столе Экспертного института социальных исследований сообщили представители ведущих социологических служб — Всероссийского центра изучения общественного мнения, фонда «Общественное мнение», Института социального маркетинга, Центра социальных исследований и технологических инноваций.

Согласно расчетам экспертов, по этому показателю Евгений Первышов занимает третью позицию среди 20 действующих глав регионов, в которых пройдут губернаторские выборы. По прогнозируемой поддержке руководитель Тамбовской области уступает лишь главам Татарстана и Ленинградской области — Рустаму Минниханову и Александру Дрозденко.

Врио курского губернатора Александр Хинштейн расположился на пятой строчке — по прогнозу, он может получить 79% голосов при явке 51% избирателей.

При этом эксперты полагают, что все действующие главы регионов гарантированно побеждают в первом туре.

Подробнее о прогнозе — в публикации «Ъ».

Юрий Голубь