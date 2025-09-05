В Самаре экс-министр финансов не смог выйти на свободу

Оставлена в силе мера пресечения бывшему министру управления финансами Самарской области Андрею Прямилову. Решение принял Самарский областной суд. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в учреждении.

Бывший министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов

Фото: Евгений Гладков, Коммерсантъ Бывший министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов

Ранее Октябрьский районный суд Самары продлил срок ареста Андрея Прямилова. Он содержится под стражей с момента задержания в октябре 2024 года.

Бывшему руководителю регионального минфина вменяется превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) при строительстве самарского метро. Андрей Прямилов уже пытался оспорить свой арест, но безуспешно.

Также в махинациях с деньгами на новую станцию метрополитена обвиняются экс-глава областного правительства Виктор Кудряшов и бывшие руководители регионального минстроя Михаил Асеев и Николай Плаксин. Все они были задержаны и арестованы.

Перед этим Николай Плаксин стал фигурантом другого уголовного дела о превышении полномочий и служебном подлоге при стройке культурно-досуговых центров в двух поселках Самарской области. Работы проводились по нацпроекту «Культура». Сумма ущерба превысила 2,6 млн рублей.

За это преступление Николай Плаксин был осужден в июле 2025 года. Ленинский районный суд Самары приговорил бывшего министра к четырем годам колонии общего режима.

Георгий Портнов