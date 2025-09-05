Стоимость «квадрата» на вторичном рынке элитного жилья в Москве достигла 1,5 млн рублей

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке элитного жилья в Москве за январь–июль 2025 года достигла 1,5 млн руб. за 1 кв. м. Показатель вырос на 12% год к году, сообщили «Ъ» в агентстве недвижимости Kalinka Ecosystem.

Гендиректор Kalinka Ecosystem Алексей Чумалов рассказал, что объем сделок в данном сегменте вырос почти вдвое. К этому, в частности, привел дефицит предложения на первичном рынке. По подсчетам партнера консалтинговой компании NF Group Андрея Соловьева, к концу июня дорогие квартиры в новостройках стоили на 43% больше, чем на «вторичке».

Согласно прогнозам других аналитиков, к концу 2025 года стоимость вторичного элитного жилья может вырасти еще больше.

Подробнее — в материале «Покупатели разобрали все готовое».