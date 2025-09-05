Студенту-фармацевту дали 25 лет за подготовку подрыва газопроводов в Воронеже

Второй Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего студента-фармацевта Воронежского государственного медуниверситета Георгия Воронкова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) к 25 годам лишения свободы и штрафу в 800 тыс. руб. за госизмену и диверсионную деятельность — как установил суд, виновный по заданию Службы безопасности Украины готовился взорвать два газопровода в Воронеже. Об этом из зала суда сообщил ТАСС.

Приговор не вступил в законную силу. Наказание включает четыре года в тюрьме и оставшийся срок — в колонии строгого режима. При этом будет зачтено время, которое задержанный в сентябре 2022 года Воронков провел под стражей.

Подсудимый сообщил, что учился обращаться со взрывчатыми и отравляющими веществами по присланной через мессенджер инструкции от куратора из СБУ, придерживается проукраинских взглядов, не раскаивается и частично признает вину по статье 275 УК РФ (госизмена).

Воронкова задержали, когда он доставал из тайника компоненты для самодельного взрывного устройства. По версии следствия, он связался с представителями националистической организации, признанной террористической и запрещенной на территории РФ, записывал и выкладывал в интернет пропагандистские ролики в поддержку Главного управления разведки Минобороны Украины, а затем получил задание взорвать газопроводы.

В начале августа суд приговорил к 15 годам лишения свободы за госизмену воронежца Сергея Кузнецова, который передавал спецслужбам Украины сведения о военных объектах в регионе.

Юрий Голубь