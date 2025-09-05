Зарубежные СМИ: Как прошла встреча «коалиции желающих»?

Владимир Путин готов к контактам с Киевом, но не видит в этом смысла. Об этом президент РФ заявил во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. Тогда же пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что по разговору Трампа и Путина «пока нет никаких наработок». Тем временем разместить свои войска на Украине согласились 26 стран, если Киев и Москва договорятся о перемирии. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже. Ее участники обсудили будущие гарантии безопасности Украине, затем созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома не обозначил, чем именно Вашингтон готов помочь европейцам, а разговор, как пишут СМИ, прошел на повышенных тонах. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

По итогам встречи президент США не взял на себя обязательств и по новым санкциям против России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее представители европейских стран заявляли обратное: якобы глава Белого дома согласился вместе с Европой проработать возможные ограничения в отношении Москвы и ее торговых партнеров. Вместе с этим Трамп во время звонка призвал европейских лидеров самим прекратить закупать нефть из РФ, отмечают собеседники издания.

В результате разговор получился напряженным, а сам звонок Дональду Трампу разочаровал участников коалиции, ссылается на источники немецкий Bild. Собеседники газеты также подтвердили требования Трампа по отказу от российской нефти, на что пыталась возразить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Позже Трамп перевел разговор на тему санкций против Москвы. Европейцы предложили создать по ним рабочую группу в Вашингтоне. Bild пишет, что представители европейских стран готовы отправиться в США в ближайшие двое суток. Однако поддержал ли Трамп эту идею, неизвестно.

Французская газета Le Monde отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры продолжают рассчитывать на помощь Вашингтона. После встречи коалиции они посчитали, что выполнили требования, которые выдвигались американцами в августе. Тогда Дональд Трамп запросил от участников коалиции предоставить конкретный план оборонных действий.

После встречи коалиции не все страны выразили желание отправить войска на Украину, но согласились увеличить поддержку Киева другими способами, в том числе и Германия, пишет Der Spiegel. Источники журнала в правительстве сообщили, что Берлин обязался укрепить воздушную оборону Украины и поддержал производство оружия большой дальности, например, крылатые ракеты.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".