Президент России Владимир Путин вежливо отреагировал на требования Киева о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя мог бы использовать более резкие выражения, считает представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она отметила, что вместо нецензурной лексики Путин выбрал фразу «избыточные ожидания», что, по ее мнению, является примером вежливости.

Ранее Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для возможных переговоров, но украинский лидер отказался от этого предложения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети X, что семь стран, включая Австрию, Святой Престол, Швейцарию, Турцию и три государства Персидского залива, готовы принять лидеров Украины и России для переговоров.

На пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября Владимир Путин подчеркнул, что призывы организовать встречу с Владимиром Зеленским на площадках, предлагаемых Киевом, являются избыточными. Президент России заявил, что если кто-то действительно хочет встретиться с ним, то лучшим местом для этого будет Москва.