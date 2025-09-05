Телеканал NBC узнал о нежелании Трампа портить отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп в частных беседах говорил, что полон решимости не портить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника, которые знакомы с высказываниями американского лидера.

Вероятно, Дональд Трамп позиционирует себя как посредника, которому могут доверять как Россия, так и Украина. В таком случае сохранение отношений с Владимиром Путиным выступает как потенциальное преимущество для главы США, говорится в сообщении.

Кроме того, каждые новые санкции в отношении РФ ставят под угрозу роль президента США как «справедливого чиновника», сказал источник NBC NEWS.